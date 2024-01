ΗΠΑ: «Κυβερνοαπαγωγή» Κινέζου φοιτητή – Βρέθηκε ζωντανός μέσα στο ψύχος

Ένας Κινέζος φοιτητής, θύμα «κυβερνοαπαγωγής», εντοπίστηκε «πολύ παγωμένος και φοβισμένος», αλλά ζωντανός στην επαρχία της πολιτείας Γιούτα, στις ΗΠΑ. Ο Κάι Τζουάνγκ (Kai Zhuang) βρέθηκε μέσα σε μια σκηνή, σύμφωνα με την αστυνομία του Ρίβερντεϊλ.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 17χρονος εκτιμάται ότι χειραγωγήθηκε -μέσω εκβιασμού- από τους απαγωγείς. Ακολούθως, οι γονείς του εξαπατήθηκαν, προκειμένου να πληρώσουν περίπου 80.000 δολάρια (73.000 ευρώ) ως λύτρα.

Kai Zhuang: Chinese teen found alive in US after 'cyber kidnapping' https://t.co/XiE5kWNyir

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 2, 2024