Ιαπωνία: Τι γνωρίζουμε για το δυστύχημα στο αεροδρόμιο του Τόκιο – 5 νεκροί στο αεροπλάνο της ακτοφυλακής (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το αεροδρόμιο Χανέντα της πρωτεύουσας της Ιαπωνίας, Τόκιο, όπου αεροσκάφος της Japan Airlines τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διαδικασία προσγείωσης, όταν συγκρούστηκε με μικρότερο αεροσκάφος της ακτοφυλακής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η Japan Airlines ανακοίνωσε ότι και οι 379 επιβαίνοντες (367 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος) στο αεροσκάφος της απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Στο αεροσκάφος της ακτοφυλακής επέβαιναν έξι άτομα. Ο κυβερνήτης του κατάφερε να το εγκαταλείψει και είναι σώος. Πέντε άτομα, που αρχικά φέρονταν ως αγνοούμενοι, έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής κατευθυνόταν προς τη δυτική ακτή της Ιαπωνίας για να παραδώσει βοήθεια στους σεισμόπληκτους μετά την καταστροφική δόνηση των 7,6 Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών εκτελούσε την πτήση JAL 5016 από το Σαπόρο (βόρεια Ιαπωνία). Πρόκειται για ένα Airbus A350-900.

Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK της Ιαπωνίας, καθώς και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το αεροσκάφος των Ιαπωνικών Αερογραμμών να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ βρισκόταν εν κινήσει, αμέσως μετά την προσγείωση.

Σε βίντεο διακρίνονται οι επιβάτες να απομακρύνονται από το αεροπλάνο χρησιμοποιώντας την φουσκωτή τσουλήθρα που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επίσης πυροσβέστες διακρίνονται να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στο αεροσκάφος, το οποίο φαίνεται να καταστράφηκε ολοσχερώς.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

Το Χανέντα είναι ένα από τα δύο διεθνή αεροδρόμια της ιαπωνικής πρωτεύουσας και ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια στον κόσμο.

Τα ατυχήματα που αφορούν αεροσκάφη είναι εξαιρετικά σπάνια στην Ιαπωνία. Το πιο σοβαρό από αυτά συνέβη το 1985, όταν ένα αεροπλάνο της Japan Airlines συνετρίβη μεταξύ Τόκιο και Οσάκα, σκοτώνοντας 520 ανθρώπους, μια από τις χειρότερες αεροπορικές τραγωδίες στον κόσμο.

