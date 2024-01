Ιαπωνία: Στις φλόγες αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τόκιο – Σώοι οι επιβάτες (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε αεροπλάνο της Japan Airlines αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο.

Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK της Ιαπωνίας, καθώς και σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το αεροσκάφος να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ βρισκόταν εν κινήσει, αμέσως μετά την προσγείωση.

Κατά το ίδιο μέσο, απομακρύνθηκαν έγκαιρα οι 367 επιβάτες και τα 12 μέλη του πληρώματος (συνολικά 379 άτομα).

Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, το οποίο επικαλείται τις τοπικές αρχές, το αεροπλάνο ενδέχεται να συγκρούστηκε με αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής αμέσως μετά την προσγείωση.

Πέντε από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους της ακτοφυλακής αγνοούνται, ενώ ένα άτομο είναι σώο, μετέδωσε το NHK.

BREAKING: Japan Airlines aircraft collided with coast guard plane causing fire. Passengers spotted escaping from burning plane pic.twitter.com/kGpQsYZ4ZO — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης-απογείωσης έκλεισαν προσωρινά.

Η πτήση JAL 516 είχε απογειωθεί από το Χοκάιντο της Ιαπωνίας.

BREAKING: Plane on fire on Tokyo International Airport's runway in Japan pic.twitter.com/qicUUczyip — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 2, 2024

From inside the JAL plane that landed in Tokyo apparently ignited on fire. NHK reports that the JAL plane from Sapporo to Tokyo and a Japan Coast Guard plane collided. All 367 passengers and 12 staff evacuated, NHK reports. https://t.co/BuU8OCgMbP — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) January 2, 2024