Γκουτέρες: Το 2024 να είναι έτος οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελπίδας

Μήνυμα ώστε «να κάνουμε το 2024 έτος οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ελπίδας για όλα όσα μπορούμε να επιτύχουμε μαζί», απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Αναφερόμενος στο 2023, επισημαίνει πως ήταν μια χρονιά τεράστιου πόνου, βίας και κλιματικού χάους. «Η ανθρωπότητα πονάει. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε κίνδυνο. Το 2023 είναι το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί. Οι άνθρωποι συνθλίβονται από την αυξανόμενη φτώχεια και πείνα. Οι πόλεμοι αυξάνονται σε αριθμό και αγριότητα. Και η εμπιστοσύνη βρίσκεται σε έλλειψη. Αλλά το να δείχνεις με το δάχτυλο και να απειλείς με τα όπλα δεν οδηγεί πουθενά. Η ανθρωπότητα είναι ισχυρότερη όταν είμαστε ενωμένοι» αναφέρει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Humanity is strongest when we stand together.

2024 must be a year for rebuilding trust and restoring hope in all that we can accomplish together.

I wish you a happy and peaceful New Year.

