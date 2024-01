Ιαπωνία: Συνεχείς μετασεισμοί – Ένας νεκρός και τεράστιες καταστροφές

Τις πληγές της μετρά η Ιαπωνία μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Οι αρχές έχουν ανακοινώσει έναν νεκρό ως τώρα, οι ζημιές είναι τεράστιες σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ σοβαρά είναι τα προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση.

Οι ιαπωνικές αρχές υποβάθμισαν πάντως τον βαθμό προειδοποίησης για «μεγάλο τσουνάμι» για την περιοχή Νότο στη νομαρχία Ισικάουα. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό, με έδρα τη Χαβάη ανέφερε επίσης πως η απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό «έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί».

«Η απειλή ενός τσουνάμι έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό», τόνισε η υπηρεσία, αφού κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου σάρωσαν περιοχές της χώρας.

🚨 Waves have been observed crashing over the seawall in Ishikawa prefecture during the tsunami alert in Japan.

Live update https://t.co/c6FdDoO3ey#Japan #Earthquake #Tsunami https://t.co/2sriCuVcAd pic.twitter.com/xwjPkrwiGU

