Ιαπωνία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην κεντρική χώρα- Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα βόρεια και κεντρικά της Ιαπωνίας.

Ο σεισμός, που σημειώθηκε την Πρωτοχρονιά, έγινε αισθητός στο Τόκιο και σε όλη την περιοχή Καντό.

Μετά τον σεισμό, η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, κατά εκτίμησε ύψους έως και 5 μέτρων, κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα. Ήδη καταγράφονται κύματα ύψους 40 εκατ. έως 1 μέτρου.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν εκδόσει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της Ισικάουα να μεταφερθούν σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο. Η δημόσια τηλεόραση της χώρας μετέδωσε την είδηση γράφοντας με μεγάλα γράμματα το «ΕΚΚΕΝΩΣΗ».

Japan – This is footage of the earthquake filmed by a terrified family. Japan have issued an urgent evacuation notice on the western coast as part of a tsunami warning 🇯🇵🗾 pic.twitter.com/ETm1VLrJth

— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) January 1, 2024