Ρουμανία και Βουλγαρία θα ενταχθούν εν μέρει στη ζώνη Σένγκεν από τις 31 Μαρτίου 2024

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα ενταχθούν εν μέρει στη ζώνη Σένγκεν από τα τέλη Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν ομόφωνα να άρουν τους ελέγχους στα εναέρια και θαλάσσια σύνορα των δύο χωρών από τις 31 Μαρτίου 2024. Όπως διευκρινίζεται, η συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή αντιστοιχεί στη μετάβαση από τα χειμερινά δρομολόγια σε αυτά που προγραμματίζει για το καλοκαίρι η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA).

Οι «27» θα πρέπει να λάβουν νέα απόφαση προκειμένου να επιλέξουν την ημερομηνία για την άρση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ, οργάνου που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση, η οποία ελήφθη έπειτα από τουλάχιστον 12 χρόνια διαπραγματεύσεων. «Σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μια ημέρα μεγάλης υπερηφάνειας για τους βούλγαρους και τους ρουμάνους πολίτες», ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι από το 2011 έκρινε πως αυτές οι δύο χώρες ήταν έτοιμες να ενταχθούν στη ζώνη Σένγκεν.

Today is a day of great pride for Bulgaria and Romania.

The decision to lift internal air and sea border checks with 🇧🇬🇷🇴 is a major step forward for them and for the Schengen area.

Both have worked hard for it.

They both deserve it.

Ursula von der Leyen, December 30, 2023