Γάζα: Μωρό ανασύρθηκε ζωντανό μέσα από τα χαλάσματα μετά από μια νύχτα βομβαρδισμών

Οι διασώστες στην Γάζα κατάφεραν να βγάλουν ζωντανό ένα μωρό κοριτσάκι κάτω από τα χαλάσματα που άφησε πίσω της η αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στην Ράφα, στη Λωρίδα της Γάζας.

Το δέρμα του μωρού, της Μαριάμ Αμπού Ακέλ, είχε γίνει γκρι από τη σκόνη και εκείνη έβγαζε μικρές κραυγές, την ώρα που οι διασώστες κατάφεραν να την φθάσουν, σκάβοντας βαθιά στα συντρίμμια, για να απελευθερώσουν τα πόδια της και να καταφέρουν να την απεγκλωβίσουν.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί γύρω από τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας Αμπού Εντουάν, όπου η οικογένεια της Μαριάμ είχε βρει καταφύγιο, αφότου εγκατέλειψαν το δικό τους σπίτι σε μια πιο επικίνδυνη περιοχή κοντά στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ.

Στον αεροπορικό βομβαρδισμό έχασαν τη ζωή τους 20 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 55, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας Άσραφ αλ Κίντρα.

Στο σπίτι των Αμπού Εντουάν είχαν βρει καταφύγιο πολλοί εκτοπισμένοι, όπως η οικογένεια Αμπού Ακέλ.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Γάζας αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εστίες του μπροστά στους ανελέητους βομβαρδισμούς τις χερσαίες επιχειρήσεις που, σύμφωνα με το Ισραήλ, στοχεύουν στην εξόντωση της Χαμάς, η οποία σκότωσε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι, κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Η επίθεση του Ισραήλ έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 21.500 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις αρχές του θύλακα, πολλοί εκ των οποίων παιδιά κάτω των 18 ετών.

Τόσο η μητέρα της Μαριάμ όσο και η αδελφή της σκοτώθηκαν στον βομβαρδισμό μαζί με μέλη της οικογένειας Αμπού Εντουάν και άλλους ανθρώπους από άλλες οικογένειες που ζούσαν προσωρινά μαζί τους. Ο πατέρας της και ο αδελφός της Χάμεντ, βρέφος, επέζησαν της έκρηξης.

Όταν οι διασώστες απεγκλώβισαν την Μαριάμ, ένας εξ αυτών έτρεξε κρατώντας την στα χέρια του για να την πάει στο νοσοκομείο.

More than 20 Palestinians slaughtered by the israelis in just one family — another massacre committed in Rafah, south Gaza @hassaneslayeh pic.twitter.com/FyL1xVKBEf

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 29, 2023