Ν. Κορέα: Το βίντεο που ανέβασε και διέγραψε μετά από αντιδράσεις η ισραηλινή πρεσβεία

Η ισραηλινή πρεσβεία στη Σεούλ διέγραψε ένα βίντεο που είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από κριτική που δέχθηκε από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, αναφέρουν νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης.

Το βίντεο αφορούσε υποθετική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στη Σεούλ. Σύμφωνα με αναφορές, το βίντεο περιείχε εικόνες με πυροβολισμούς, εκρήξεις και μια τραυματισμένη μητέρα που αναζητούσε την κόρη της.

Το βίντεο διεγράφη λιγότερο από μία ημέρα μετά την δημοσίευσή του, εν μέσω έντονης κριτικής στο διαδίκτυο.

«Οι δολοφονίες και οι απαγωγές Ισραηλινών αμάχων από τη Χαμάς δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, αλλά δεν θεωρείται σκόπιμο για την ισραηλινή πρεσβεία στην Κορέα να παράγει και να διανέμει βίντεο που να συγκρίνει αυτή την κατάσταση με την κατάσταση ασφαλείας μιας άλλης χώρας», σχολίασε το υπουργείο Εξωτερικών της Σεούλ. «Κάναμε γνωστή τη θέση μας στην ισραηλινή πρεσβεία στην Κορέα και η ισραηλινή πλευρά διέγραψε το βίντεο», πρόσθεσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στρατός της Νότιας Κορέας διεξήγαγε πρόσφατα ασκήσεις με σκοπό να προετοιμαστεί για πιθανή τρομοκρατική επίθεση από τον Βορρά, όπως αυτή που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στην ισραηλινή επικράτεια.

South Korea held rare military defense drills that simulated an attack by North Korea on Seoul — replicating some of the tactics that Hamas used against Israel on October 7. pic.twitter.com/bQtMx60VK9

— DW News (@dwnews) December 27, 2023