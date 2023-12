Απεργία του προσωπικού στον Πύργο του Άιφελ

Ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε για το κοινό την Τετάρτη εξαιτίας απεργίας του προσωπικού. Το συνδικάτο CGT της Γαλλία, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τον τρόπο διαχείρισης του Πύργου.

Η ημερομηνία της απεργίας δεν είναι τυχαία: σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον θάνατο του δημιουργού του Πύργου, Γουστάβου Άιφελ. Ένας οραματιστής Γάλλος μηχανικός και επιχειρηματίας, ο Άιφελ πέθανε σαν σήμερα το 1923, σε ηλικία 91 ετών.

Ολοκληρώθηκε το 1889 και πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα του κόσμου, προσελκύοντας 5,85 εκατομμύρια επισκέπτες πέρυσι. Το συνδικάτο δήλωσε ότι το προσωπικό αποφάσισε την απεργία επειδή ο φορέας εκμετάλλευσης του πύργου SETE «οδεύει προς την καταστροφή».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απέτισε φόρο τιμής στον μηχανικό με ανάρτηση στο X: «100 χρόνια από τότε που ο Γουστάβος Άιφελ μάς άφησε. Αλλά η κληρονομιά του στον κόσμο είναι ζωντανή».

Des gares, hangars et galeries.

Des ponts, viaducs et phares.

La Coupole de l’Observatoire de Nice.

L’armature de la Statue de la Liberté.

La Tour de l'Exposition universelle de 1889.



100 ans que Gustave Eiffel n’est plus.

Mais son legs au monde est bien vivant ! pic.twitter.com/azYe8XCyVs

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 27, 2023