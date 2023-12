Kαθολική η εκκλησία που επλήγη από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ

Ελληνοκαθολική και όχι ελληνορθόδοξη, όπως είχε ανακοινώσει ο ισραηλινός στρατός, είναι η εκκλησία που επλήγη από τη Χεζμπολάχ, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Υπενθυμίζεται πως ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως αντιαρματικός πύραυλος προερχόμενος από τον Λίβανο χτύπησε ελληνορθόδοξη εκκλησία στο Ικρίτ, τραυματίζοντας έναν άμαχο. Ωστόσο σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ναός είναι ελληνοκαθολικός και δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Hezbollah attacked the St. Mary’s Greek-Orthodox Church of Iqrit in northern Israel.

An anti-tank missile from Lebanon directly hit the church, injuring a civilian.

This attack is not only a clear violation of @UN Security Council Resolution 1701, but also a violation of the…

— Israel Defense Forces (@IDF) December 26, 2023