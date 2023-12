Ταϊλάνδη: Μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες- Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι επλήγησαν

Ισχυρές καταστροφές σημειώθηκαν στην Ταϊλάνδη εξαιτίας της καταρρακτώδους βροχής που έπληξε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 12 σχολεία στις επαρχίες Γιάλα και Ναρατιγουάτ έκλεισαν, ενώ προβλήματα υπήρξαν και στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σε πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις περιοχές αυτές διακρίνονται σπίτια και καταστήματα πλημμυρισμένα από τα λασπόνερα και κάτοικοι να βρίσκουν καταφύγιο στους τελευταίους ορόφους των κτιρίων.

🇹🇭Around 10,000 residential buildings are flooded, roads are blocked, railway traffic is stopped in Thailand. #Thailand #BANGKOK #flood #flooding #ประเทศไทย #พารากอน pic.twitter.com/0XAHCtOtlR

— Attentive Media (@AttentiveCEE) December 25, 2023