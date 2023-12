Γάζα: Το Ισραήλ δημοσίευσε βίντεο από σήραγγα όπου βρέθηκαν νεκροί 5 όμηροι

Βίντεο από σήραγγα της Χαμάς στη Γάζα, στην οποία βρέθηκαν νεκροί πέντε όμηροι, έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ.

Αδιευκρίνιστο παραμένει πώς ακριβώς έχασαν τη ζωή τους οι όμηροι, οι οποίοι κρατούνταν από τη Χαμάς. Οι σοροί τους ανασύρθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού του Ισραήλ, Ντάνιελ Χαγκάρι, αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel:

🕯️WO Ziv Dado

🕯️SGT Ron Sherman

🕯️CPL Nik Beizer

🕯️Eden Zacharia

🕯️Elia Toledano

— Israel Defense Forces (@IDF) December 24, 2023