Ελ Σαλβαδόρ: Δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη πρώην προέδρου για τη σφαγή στο Ελ Μοζότε

Τη σύλληψη του πρώην προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Αλφρέντο Κριστιάνι, διέταξε δικαστήριο της χώρας, με την κατηγορία ότι συγκάλυψε τη σφαγή του Ελ Μοζότε, το 1981, κατά τη διάρκεια του 12ετούς εμφυλίου πολέμου.

Βάσει απόφασης που εξέδωσε το δικαστήριο, ο 76χρονος σήμερα Κριστιάνι κατονομάζεται ως ένα από τα 10 πρόσωπα που προώθησαν τη γενική αμνηστία του 1993, με την οποία απαλλάχθηκαν όσοι κατηγορούνταν για εγκλήματα πολέμου.

Το δικαστήριο χαρακτήρισε «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» τη σφαγή του Ελ Μοζότε, ζητώντας τη σύλληψη του πρώην προέδρου και ακόμη τεσσάρων ατόμων που αργότερα εξελέγησαν μέλη του Κογκρέσου, σύμφωνα με το Reuters.

Στη σφαγή του Ελ Μοζότε σκοτώθηκαν περίπου 1.000 κάτοικοι του χωριού, κατά τη διάρκεια μιας τετραήμερης επιχείρησης του στρατού εναντίον των ανταρτών.

Την εποχή που ο Κριστιάνι ήταν πρόεδρος, υπέγραψε τις ειρηνευτικές συμφωνίες του 1992 με τις οποίες τερματίστηκε ο πόλεμος, κατά τη διάρκεια του οποίου εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν 75.000 άνθρωποι.

El Salvador court orders arrest of former president for cover-up of massacre https://t.co/EPEQnHL99O pic.twitter.com/F5UkCVDKKm

— Reuters (@Reuters) December 23, 2023