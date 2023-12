ΗΠΑ: Γυναίκα γέννησε 2 φορές σε 2 ημέρες από διαφορετικές μήτρες

Μία γυναίκα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, το σώμα της οποίας είχε εκ γενετής διπλή μήτρα, γέννησε δύο φορές μέσα σε δύο ημέρες, έπειτα από 20 ώρες τοκετού, καθώς κυοφορούσε δίδυμα κορίτσια, ένα σε κάθε μήτρα.

Η 32χρονη Κέλσι Χάτσερ γέννησε ένα κοριτσάκι την Τρίτη και ένα ακόμη την Τετάρτη, σε νοσοκομείο της Αλαμπάμα.

Ανακοινώνοντας τον ερχομό των μωρών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Χάτσερ χαρακτήρισε «απίστευτους» τους γιατρούς.

Τα νεογέννητα κοριτσάκια θεωρούνται δίδυμα, έχουν ωστόσο ξεχωριστά γενέθλια.

