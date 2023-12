Πράγα: «Μας είπαν να κλειδώσουμε τις αίθουσες και να σβήσουμε τα φώτα» – Η μαρτυρία Έλληνα καθηγητή

Τη μαρτυρία του για το μακελειό με 15 νεκρούς στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα περιέγραψε ο κανάλι της Ναυτεμπορικής ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσίβος, ο οποίος βρισκόταν σε διπλανό κτήριο κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Όπως ανέφερε ο επικεφαλής Ελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Ινστιτούτο Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών συστεγάζεται με την Πρυτανεία, σε διαφορετικό κτήριο από αυτό που διαπράχθηκε η επίθεση.

«Είχαμε μάθημα. Η αστυνομία θεώρησε ότι ο δράστης κινείται στο δικό μας κτήριο. Ακούσαμε σειρήνες και κάποια κραυγή στους διαδρόμους, ωστόσο συνέχισα το μάθημα και πληροφορηθήκαμε τι γίνεται στην έδρα της Φιλοσοφικής Σχολής μετά τη λήξη του μαθήματος, όταν διάβασα ένα μήνυμα προς τους διδάσκοντες που μας έδινε οδηγίες να κλειδώσουμε τις αίθουσες και να σβήσουμε τα φώτα» ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «αμέσως μετά καταλάβαμε ότι αυτό αφορά το κεντρικό κτήριο της Φιλοσοφικής Σχολής. Μετά ερχόταν η μια είδηση μετά την άλλη. Στην αρχή έγραφαν ότι κάποιος ένοπλος κυκλοφορεί στους διαδρόμους, στη συνέχεια έγινε λόγος για πυροβολισμούς, μετά μάθαμε για νεκρούς».

Ο καθηγητής επεσήμανε ότι δεν γνώριζε τον δράστη, τον οποίο συμφοιτητές του περιέγραφαν ως συνεπή φοιτητή που δεν είχε δείξει δείγματα πως θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια τραγωδία.

«Αυτό που μας προκαλεί ερωτήματα είναι πώς ένας άνθρωπος με ένα τέτοιο ιατρικό ιστορικό έλαβε άδεια οπλοφορίας. Δεν έχουν απαντήσει οι αρχές» ανέφερε και τόνισε ότι «κατά κάποιο τρόπο γίναμε κι εμείς Αμερική».

Τόνισε, δε, ότι «δεν υπάρχει αντίστοιχο προηγούμενο περιστατικό στην Ευρώπη και προσπαθούμε να φανταστούμε τι μας περιμένει στη δική μας καθημερινότητα. Είμαστε σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να φανταστούμε πώς θα είμαστε μετά το άνοιγμα του πανεπιστημίου, που θα μείνει κλειστό έως τις 2 Ιανουαρίου. Μόνο η ιδέα ότι θα επιστρέψουμε σε ένα κτήριο που έχουν χάσει τη ζωή τους 15 συνάδελφοί μας προκαλεί ένα μούδιασμα».

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι «οι σκέψεις μας είναι με τους γονείς των παιδιών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία», ενώ σημείωσε ότι οι φοιτητές ξεκίνησαν συλλογή υπογραφών ζητώντας πιο ενδελεχείς ελέγχους σε όσους δίνεται άδεια οπλοφορίας.

Νέο βίντεο από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, είδε το φως της δημοσιότητας, τη στιγμή που η αστυνομία της Τσεχίας εξακολουθεί να αναζητεί τα κίνητρα του 24χρονου δράστη της πολύνεκρης επίθεσης.

Στο νεότερο βίντεο εμφανίζεται ο δράστης να πυροβολεί αδιακρίτως από την ταράτσα των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου.

