Πράγα: Νέο βίντεο με τον 24χρονο δράστη – Πυροβολούσε αδιακρίτως από την ταράτσα

Νέο βίντεο από το μακελειό στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας, είδε το φως της δημοσιότητας, τη στιγμή που η αστυνομία της Τσεχίας εξακολουθεί να αναζητεί τα κίνητρα του 24χρονου δράστη της πολύνεκρης επίθεσης.

Στο νεότερο βίντεο εμφανίζεται ο δράστης να πυροβολεί αδιακρίτως από την ταράτσα των εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου.

On Thursday, a shooting at a university in Prague claimed the lives of at least 15 people, leaving 24 others injured. The perpetrator, identified as a 24-year-old student from Charles University's Faculty of Arts, resided in a village 21 kilometers outside Prague. Police… pic.twitter.com/pddyQiRIhz

