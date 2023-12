Πράγα: Στους 15 οι νεκροί της σφαγής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου

Φοιτητής ήταν ο ένοπλος δράστης της σφαγής στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στην Πράγα, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 15 νεκρούς-ανάμεσά τους και ο 24χρονος μακελλάρης.

Επίσης, περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 9 σοβαρά, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διάσωσης.

Σύμφωνα εξάλλου με την αστυνομία, νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός και ο πατέρας του δράστη.

Σοκαρισμένος δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Πετρ Πάβελ, εξαιτίας του περιστατικού. «Είμαι σοκαρισμένος από αυτά τα γεγονότα… Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων των πυροβολισμών», δήλωσε με ανάρτηση στο Χ (πρώην twitter) ο Πάβελ, ο οποίος ολοκληρώνει διήμερη επίσκεψη στο Παρίσι.

Jsem šokován událostmi na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Chtěl bych vyjádřit hlubokou lítost a upřímnou soustrast rodinám a příbuzným obětí, které si střelba vyžádala. Chci poděkovat občanům, že respektují pokyny bezpečnostních složek a poskytují maximální součinnost. — Petr Pavel (@prezidentpavel) December 21, 2023

Το χρονικό του μακελειού

Η τσέχικη αστυνομία με ανάρτηση στο Twitter ανέφερε νωρίτερα ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο, στο κέντρο της πρωτεύουσας της Τσεχίας.

«Με βάση τις αρχικές πληροφορίες μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο σημείο», τόνισε η αστυνομία. Λίγο αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ρακούσαν δήλωσε στη κρατική τηλεόραση ότι δεν επιβεβαιώθηκε η παρουσία κανενός άλλου ενόπλου δράστη και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας.

Το email προς το προσωπικό

Σε email που εστάλη νωρίτερα προς το προσωπικό της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, αναφερόταν ότι ένας ένοπλος δράστης βρισκόταν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου καλούσε το προσωπικό να «μην μετακινηθεί». «Μην πάτε πουθενά, αν είστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά στην πόρτα, σβήστε τα φώτα», ανέφερε το email.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, εμφανίζονται πολλοί άνθρωποι να τρέχουν μακριά από το σημείο, αλλά και φοιτητές να κρύβονται σε περβάζι του κτηρίου του πανεπιστημίου.

Η αστυνομία απέκλεισε το σημείο, καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Φωτογραφίες και βίντεο:

Students hiding on ledge during mass shooting at Charles University in Prague pic.twitter.com/2LqVA2gm2M — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

BREAKING: Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague pic.twitter.com/Rs0u9RHsXi — BNO News (@BNONews) December 21, 2023

Vyzýváme občany, aby se v blízkém okolí nezdržovali a nevycházeli z domu. Zásah policie stále pokračuje. pic.twitter.com/OHnSsq4G5f — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023