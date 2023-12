Βρετανία: 50 εκατ. άδειες οδήγησης στη «δεξαμενή» της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου

Η βρετανική αστυνομία θα μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες αναγνώρισης προσώπου αξιοποιώντας μια βάση δεδομένων που περιέχει εικόνες 50 εκατομμυρίων κατόχων άδειας οδήγησης στη χώρα, βάσει μιας τροποποίησης στη νομοθεσία που εισάγεται από την κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει ο Guardian σε δημοσίευμά του, η αστυνομία θα έχει πρόσβαση στα αρχεία των αδειών οδήγησης, εφόσον επιθυμεί να ταυτοποιήσει κάποιο πρόσωπο που εμφανίζεται σε κάμερες ασφαλείας ή και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρόθεση να επιτραπεί στην αστυνομία ή στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (NCA) να εκμεταλλευτεί τα αρχεία άδειας οδήγησης του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αναφέρεται ρητά στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί ή στις επεξηγηματικές σημειώσεις του, προκαλώντας κριτική από ακαδημαϊκούς ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να περάσει αθόρυβα τη ρύθμιση.

Οι επικριτές του νομοσχεδίου ισχυρίζονται ότι η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Η αστυνομία χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο την αναγνώριση προσώπου σε συγκεντρώσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

