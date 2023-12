Ζελένσκι: «Μεγάλη νίκη» στη Μαύρη Θάλασσα – Ο στρατός ζήτησε 500.000 επιπλέον στρατιώτες

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι ο στρατός της χώρας του σημείωσε «μια μεγάλη νίκη» στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το Κίεβο έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε ρωσικά πολεμικά πλοία και εξασφάλισε θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές.

«Όλοι μπορούν να εκτιμήσουν ότι ο ρωσικός στόλος έχασε τη σχεδόν ολοκληρωτική κυριαρχία του στην ουκρανική Μαύρη Θάλασσα», είπε ο Ζελένσκι σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα προσπάθησε να επιβάλει ελέγχους για «τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να εξάγουμε κ.λπ.».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι έλαβε αίτημα από τον στρατό για την επιστράτευση εκατοντάδων χιλιάδων Ουκρανών, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις του Κιέβου που αποκρούουν τη ρωσική εισβολή.

Ο Ζελένσκι είπε ότι η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας έχει προτείνει την επιστράτευση «450.000 έως 500.000 ανθρώπων», αλλά πρόσθεσε ότι «χρειάζονται περισσότερα επιχειρήματα για να υποστηρίξει αυτή την ιδέα».

#BREAKING Zelensky says Ukraine's army wants to mobilise up to 500,000 people to replenish forces pic.twitter.com/ZuCLjagoVc

— AFP News Agency (@AFP) December 19, 2023