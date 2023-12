Γάζα: «Αφήνουμε το στόχο, δεν εγκρίνεται»- Βίντεο του Ισραήλ με επιδρομές που ματαιώθηκαν λόγω της παρουσίας αμάχων

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο με αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας οι οποίες, όπως υποστηρίζει, ματαιώθηκαν λόγω της παρουσίας αμάχων.

«Η Χαμάς βλέπει τον θάνατο των αμάχων ως στρατηγική, εμείς τον βλέπουμε ως τραγωδία, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε πολλά μέτρα για να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις απώλειες και τον πόνο των πολιτών. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε η Χαμάς», ακούγεται στο βίντεο να λέει ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι υποστηρίζει επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους αμάχους πριν από τις επιθέσεις «όποτε είναι δυνατόν». «Ακυρώνουμε τις επιθέσεις όταν βλέπουμε απροσδόκητη παρουσία πολιτών. Επιλέγουμε τα σωστά πυρομαχικά για κάθε στόχο, ώστε να μην προκαλείται περιττή ζημιά», συνεχίζει. «Συνιστούμε επίσης στους αμάχους να απομακρυνθούν προσωρινά από περιοχές όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες».

The IDF releases footage showing recent aborted airstrikes in the Gaza Strip due to the presence of civilians. pic.twitter.com/ATSZNKAyCS

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 18, 2023