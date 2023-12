«Ρωσική ρουλέτα»: Η Ρωσία πυροβολεί κατά λάθος δικό της τζετ και αποτυγχάνει να το ρίξει (βίντεο)

Viral έγινε βίντεο που δείχνει τη στιγμή που ένα ρωσικό στρατιωτικό τζετ, το οποίο πιθανότατα πετούσε κάπου στην Ουκρανία, έγινε στόχος πυραυλικής επίθεση από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το βίντεο έφερε στην δημοσιότητα το κανάλι Two Majors στο Telegram, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία.

Για το περιστατικό έχουν κυκλοφορήσει άλλα δύο βίντεο. Το πρώτο δείχνει ένα αεροσκάφος Sukhoi Su-25 να πετάει πολύ χαμηλά πάνω από ένα σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MLRS). Στη συνέχεια βλέπουμε να εκτοξεύονται τουλάχιστον πέντε πύραυλοι διαδοχικά, αλλά αποτυγχάνουν να πλήξουν το αεροπλάνο.

Δεν είναι σαφές πού και πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο.

Στο δεύτερο βίντεο, που φέρεται επίσης να αφορά το ίδιο περιστατικό, ακούμε την συνομιλία μεταξύ ενός ατόμου, πιθανώς του πιλότου, και του προσωπικού στο έδαφος.

Δεν είναι σαφές ποιος ακούγεται να μιλάει. Θεωρείται πιθανό να είναι ο πιλότος άλλου αεροσκάφους που πετούσε σε κοντινή απόσταση.

Ένα άλλο άτομο ακούγεται να προειδοποιεί τα στρατεύματα εδάφους να προσέχουν μετά την εκτόξευση των πυραύλων κατά του ρωσικού τζετ. «Ενημερώστε τους», ακούγεται να λέει. «Αυτό είναι πολύ λάθος».

Στη συνέχεια μπορεί να ακουστεί μια άλλη φωνή να εξυβρίζει τους χειριστές του, με ομοφοβικά σχόλια. «Πες τους ότι θα τους πυροβολήσω», αναφέρει επίσης.

And here's the apparent recording of the Russian pilots who were almost taken down by a Russian MLRS. I might have gotten some bits wrong due to recording quality and jargon but the agitation of a pilot at the end is palpable. https://t.co/Uz4ehuWhER pic.twitter.com/ScaCWHrash

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 15, 2023