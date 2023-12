Λιβύη: Πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες – 61 νεκροί

61 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός ναυαγίου με μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης. Το σκάφος με 86 πρόσφυγες ανετράπης όπως αναφέρει η ιταλική La Repubblica, ενώ και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επιβεβαίωσε την είδηση, προσθέτοντας ότι το πλεούμενο είχε αναχωρήσει από τη Ζουάρα της Λιβύης.

«61 μετανάστες μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά πνίγηκαν μετά από ένα τραγικό ναυάγιο στα ανοιχτά της Λιβύης. Σύμφωνα με τους επιζώντες, το σκάφος με περίπου 86 άτομα έφυγε από τις ακτές της Λιβύης από τη Ζουάρα . Η κεντρική Μεσόγειος εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους μεταναστευτικούς δρόμους στον κόσμο», αναφέρει ο ΔΟΜ σε ανάρτησή του στο Χ.

Μάλιστα, ο πρώτος συναγερμός, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, σήμανε από το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Ρώμης πριν δυο ημέρες, μετά από σχετικό αίτημα της λιβυκής ακτοφυλακής.

🚨 61 migrants including women and children drowned following a tragic shipwreck off Libya. According to the survivors, the boat with around 86 people left the libyan shores from Zwara. The central Mediterranean continues to be one of the world's most dangerous migration routes. pic.twitter.com/RsFSUzzFYK

— IOM Libya (@IOM_Libya) December 16, 2023