Turkish Airlines: Αγορά 355 αεροσκαφών Airbus εντός της επόμενης δεκαετίας

Στην αγορά 355 αεροσκαφών Airbus πρόκειται να προχωρήσει η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines εντός της επόμενης δεκαετίας. Παρ’ όλα αυτά, η ευρωπαϊκή εταιρεία έκανε λόγο από την πλευρά της για πρόθεση αγοράς 220 αεροπλάνων.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν προς το παρόν δώσει κάποια εξήγηση για τα διαφορετικά νούμερα που επικαλούνται.

Η Turkish Airlines ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι θα αγοράσει 230 αεροσκάφη, με οψιόν αγοράς άλλων 115, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της για τη δεκαετία 2023-33. Η Airbus από την πλευρά της, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, λέει ότι η τουρκική εταιρεία παρήγγειλε 220 αεροπλάνα.

«Η Τουρκία αναπτύσσεται και η Turkish Airlines πετά ψηλά (…) Αποφασίσαμε να αγοράσουμε 335 αεροσκάφη Airbus», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρόεδρος της αεροπορικής εταιρείας Μπιλάλ Εκσί. «Ελπίζω ότι αυτό θα είναι προς όφελος της χώρας μας και της εταιρείας μας», πρόσθεσε.

We are expanding our fleet with an order of 355 new-generation aircraft!

Our agreement with @Airbus is a part of our goal to bring Türkiye closer to all parts of the world.

— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) December 15, 2023