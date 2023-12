Ουκρανία: Δημοτικός σύμβουλος πετάει χειροβομβίδες στη συνεδρίαση του συμβουλίου (βίντεο)

Στη δυτική Ουκρανία, ένας άνδρας πέταξε δύο χειροβομβίδες κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 26 σύμβουλοι , εκ των οποίων ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση με τραυματισμούς που απειλούν τη ζωή τους.

Το περιστατικό συνέβη στη συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου στην μικρή πόλη Κερέτζκι ,στην περιοχή Ζακαρτπάτια, στη δυτική Ουκρανία και την έκρηξη κατέγραψαν μέλη του συμβουλίου με τα κινητά τους τηλέφωνα.

WATCH: Deputy throws hand grenades into council meeting in western Ukraine, injuring at least 26 people pic.twitter.com/C6pGxG2TdD

— BNO News (@BNONews) December 15, 2023