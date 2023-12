Σύνοδος Ε.Ε.: Δεν υιοθετήθηκαν συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή

Δίχως να υιοθετηθούν κοινά συμπεράσματα για τη Μέση Ανατολή ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν μια συζήτηση στρατηγικής φύσεως για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή – ένα ζήτημα που θα συνεχίσει να τους απασχολεί και στο μέλλον. Δεν υιοθετήθηκαν συμπεράσματα, ούτε προβλεπόταν κάτι τέτοιο», δήλωσε ευρωπαϊκή πηγή, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Με την αποδέσμευση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την Ουγγαρία συνέδεσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός της χώρας Βίκτορ Όρμπαν την άρση του βέτο στην οικονομική βοήθεια για την Ουκρανία.

«Πάντα έλεγα ότι αν κάποιος θέλει να τροποποιήσει τον νόμο για τον προϋπολογισμό, και το θέλει για πολλούς λόγους, αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ουγγαρία να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να πάρει αυτό που της αξίζει. Όχι το μισό, μετά ένα τέταρτο, αλλά πρέπει να το πάρει όλο», είπε ο Όρμπαν σε συνέντευξή του στο ουγγρικό κρατικό ραδιόφωνο, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#UPDATE Hungary's Prime Minister Viktor Orban on Friday called for unblocking all of billions of euros in funds from Europe, before considering lifting his veto on further aid to Ukraine.

"I've always said that if someone wants to amend the budget law, and they want to for… pic.twitter.com/kwvIyDd9Hk

— AFP News Agency (@AFP) December 15, 2023