Βρετανία: Ο Χάρι κέρδισε στη δίκη κατά της Mirror – Τι αποζημίωση θα λάβει

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αποφάνθηκε ότι ο πρίγκιπας Χάρι έπεσε θύμα υποκλοπών από τα μέσα της Mirror Group Newspapers, που χάκαραν το τηλέφωνό του, συλλέγοντας με παράνομο τρόπο δεδομένα.

Βάσει της δικαστικής απόφασης, ο Χάρι θα λάβει αποζημίωση περίπου 160.000 ευρώ για τη στοχοποίηση του κινητού του τηλεφώνου μεταξύ 2003 και 2009.

#BREAKING UK judge rules Prince Harry was victim of phone hacking by Mirror Group journalists, awards him £140,600 ($179,600) in damages pic.twitter.com/erAipA4pij

— AFP News Agency (@AFP) December 15, 2023