«Βγες να πάρεις έναν καφέ»: Πώς ο Σολτς έβγαλε τον Όρμπαν από την αίθουσα για τις ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας

Οι ηγέτες της ΕΕ ενέκριναν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας -και όχι τη χρηματοδότηση που αναβλήθηκε για το 2024- με έναν μάλλον παράδοξο τρόπο, μετά από τρεις ώρες αδιέξοδων συζητήσεων: ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, είπε στον Βίκτορ Όρμπαν να βγει λίγο από την αίθουσα και να… πάρει έναν καφέ.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει το Politico. Ο Σολτς έκανε την πρόταση στον Ούγγρο ηγέτη μπροστά στους ομολόγους του της ΕΕ που συγκεντρώθηκαν γύρω από το κυκλικό τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Πέμπτης.

Μ’ αυτήν την ιδέα, οι 26 ηγέτες της ΕΕ που βρίσκονταν στην αίθουσα μπόρεσαν να εγκρίνουν την πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη με την απαιτούμενη ομοφωνία.

Αφού οι δύο άνδρες μίλησαν, ο Όρμπαν αποχώρησε από την αίθουσα, ανοίγοντας το δρόμο για την ιστορική απόφαση της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία μετά από ημέρες αβεβαιότητας, δεδομένης της έντονης αντίθεσης του Ούγγρου πρωθυπουργού.

Η αξιοσημείωτη στρατηγική του Σολτς, την οποία περιέγραψαν στο POLITICO τρεις αξιωματούχοι με γνώση των γεγονότων, προκάλεσε έκπληξη στις Βρυξέλλες και όχι μόνο. Η απόδοση του καγκελαρίου στην ευρωπαϊκή σκηνή από τότε που διορίστηκε το 2021 ήταν απογοητευτική μέχρι στιγμής, με τους επικριτές να επισημαίνουν την έλλειψη τακτικής διαπραγμάτευσης και επικοινωνιακών δεξιοτήτων του σε σύγκριση με την πρώην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023