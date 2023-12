Ζελένσκι: Νίκη της Ουκρανίας η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ε.Ε.

«Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για να συμβεί αυτό και όλους όσους βοήθησαν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του με την ΕΕ.

«Συγχαίρω κάθε Ουκρανό για την ημέρα αυτή. Συγχαίρω επίσης τη Μολδαβία και προσωπικά την Maia Sandu. Η ιστορία γράφεται από εκείνους που δεν κουράζονται να αγωνίζονται για την ελευθερία», συμπληρώνει.

The #EUCO decision to open EU accession negotiations with Ukraine and Moldova has been adopted.



I thank everyone who worked for this to happen and everyone who helped. I congratulate every Ukrainian on this day.



I also congratulate Moldova and personally @SanduMaiamd.…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023