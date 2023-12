Το DNA του Νεάντερταλ εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι πρωινοί τύποι

Οι άνθρωποι που κοιμούνται και ξυπνούν νωρίς, μπορούν να αναζητήσουν τις ρίζες αυτής τους της συνήθειας στον άνθρωπο του Νεάντερταλ, σύμφωνα με επιστήμονες.

Ο άνθρωπος του Νεάντερταλ εμφανίστηκε 200.000-250.000 χρόνια πριν και χάθηκε ολοκληρωτικά πριν από 41.000-39.000 χρόνια. Η ονομασία του προέρχεται από την κοιλάδα Νεάντερταλ της Γερμανίας, όπου το 1856 ανακαλύφθηκαν απολιθωμένα οστά, τα οποία αποδόθηκαν στο συγκεκριμένο είδος.

Ενώ τα περισσότερα γονίδια που απέκτησαν οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν εξαλειφθεί με το πέρασμα των αιώνων, ένας μικρός αριθμός τους παραμένει, πιθανότατα επειδή οι Νεάντερταλ βοήθησαν τους πρώιμους σύγχρονους ανθρώπους να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον, όταν έφυγαν από την Αφρική για την Ευρασία.

«Αναλύοντας κομμάτια του DNA του Νεάντερταλ που παραμένουν στο σύγχρονο ανθρώπινο γονιδίωμα, ανακαλύψαμε μια εντυπωσιακή τάση», δήλωσε ο Τζον Κάπρα, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο. Όπως ανέφερε, ο άνθρωπος του Νεάντερταλ επηρέασε το «ρολόι» του σύγχρονου ανθρώπου, στις περισσότερες περιπτώσεις αυξάνοντας την τάση να είναι κάποιος πρωινός τύπος.

Όταν ο Homo sapiens μετανάστευσε από την Αφρική στην Ευρασία πριν από περίπου 70.000 χρόνια, συνάντησε τον Νεάντερταλ, που είχε ήδη προσαρμοστεί στη ζωή στο ψυχρότερο κλίμα, έχοντας καταλάβει την περιοχή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα. Χάρη στη διασταύρωση τους, οι άνθρωποι που ζουν σήμερα φέρουν έως και 4% του DNA του Νεάντερταλ, συμπεριλαμβανομένων γονιδίων που συνδέονται με το χρώμα του δέρματος, τα μαλλιά, το λίπος και την ανοσία.

Οι επιστήμονες, σύμφωνα με τον Guardian, ανέλυσαν DNA από τον σύγχρονο άνθρωπο και τον Νεάντερταλ και βρήκαν διαφορετικές γενετικές παραλλαγές που εμπλέκονται στον κιρκάδιο ρυθμό των δύο ομάδων.

Πάντως, το να συνηθίζει κανείς να ξυπνά νωρίς δεν σημαίνει απαραίτητα ότι φέρει γονίδια του Νεάντερταλ. Εκατοντάδες διαφορετικά γονίδια επηρεάζουν το πότε οι άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν, ενώ υπάρχουν και πολλές περιβαλλοντικές και πολιτισμικές επιρροές. Συνολικά, τα γονίδια του Νεάντερταλ έχουν μόνο μικρό αντίκτυπο.

Ο καθηγητής Μαρκ Μάσλιν του University College του Λονδίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε σύμφωνα με τον Guardian πως «τώρα έχουμε γενετικά στοιχεία ότι κάποιοι από εμάς είμαστε πραγματικά πρωινοί τύποι». Όπως εξήγησε, όσο πιο βόρεια πήγαινε κανείς, τόσο μικρότερες σε διάρκεια ήταν οι ημέρες τον χειμώνα, συνεπώς ήταν λογικό για τους Νεάντερταλ και για τους σύγχρονους ανθρώπους να ξεκινούν τις εργασίες τους και τη συλλογή τροφίμων με το πρώτο φως της ημέρας.

