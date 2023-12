Ισραήλ: 70 ένοπλοι παραδόθηκαν στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Γάζας (βίντεο)

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν ένοπλους Παλαιστίνιους να παραδίδονται στα στρατεύματά του στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει, τις τελευταίες ημέρες, στρατεύματα της 460ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, σε συνεργασία με την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ, εντόπισαν ένα κτίριο που χρησιμοποιούσαν στελέχη της Χαμάς στην περιοχή του νοσοκομείου.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες συγκρούστηκαν μαζί τους και σκότωσαν ένοπλους στην περιοχή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, σε πολλές ξεχωριστές συγκρούσεις.

Στη διάρκεια των συγκρούσεων, σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 70 μαχητές της Χαμάς παραδόθηκαν στα ισραηλινά στρατεύματα στην περιοχή, παραδίδοντας πυροβόλα όπλα και εξοπλισμό. Βρίσκονται στα χέρια της Σιν Μπετ και την Μονάδας 504 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, για να ανακριθούν.

The IDF reveals footage showing Palestinian gunmen surrendering to IDF troops at the Kamal Adwan Hospital in northern Gaza.

It says that in recent days, troops of the 460th Armored Brigade, working with the Shin Bet security agency, located a building used by Hamas operatives in… pic.twitter.com/j5ReopSSkI

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 14, 2023