Ισραήλ: Ο πόλεμος στη Γάζα κατά της Χαμάς θα συνεχιστεί με ή χωρίς διεθνή στήριξη

Ο πόλεμος κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστεί «με ή χωρίς διεθνή υποστήριξε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ελί Κοέν.

«Μία κατάπαυση του πυρός στο παρόν στάδιο είναι δώρο για την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και θα της επιτρέψει να επιστρέψει και να απειλήσει τους κατοίκους του Ισραήλ» επεσήμανε σε δηλώσεις του.

Κάλεσε, επιπλέον, τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει «αποτελεσματικά και επιθετικά» για να προστατεύσει τους διαύλους της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας.

#BREAKING Gaza war against Hamas to continue 'with or without international support': Israel foreign minister pic.twitter.com/BpqbaMSFqV

— AFP News Agency (@AFP) December 13, 2023