Το παλαιότερο ξενοδοχείο του κόσμου ανήκει στην ίδια οικογένεια εδώ και 52 γενιές

Η βιομηχανία του τουρισμού μετρά ιστορία πολλών χρόνων – περισσότερων από ό,τι πολλοί μπορεί να φαντάζονται.

Το Nishiyama Onsen Keiunkan, ένα ιαπωνικό θέρετρο κοντά στο όρος Φούτζι, λειτουργεί από το έτος 705 μ.Χ. Ανήκει στην ίδια οικογένεια εδώ και 52 γενιές, ενώ σύμφωνα με το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, είναι το παλαιότερο ξενοδοχείο που λειτουργεί αδιάλειπτα στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Travel + Leisure, όλα ξεκίνησαν το 705 μ.Χ., όταν ο Fujiwara Mahito άνοιξε το ξενοδοχείο. Έκτοτε, η οικογένειά του θεωρείται ειδική στον τομέα της φιλοξενίας.

Αν και οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί πολλές βελτιώσεις με τα χρόνια, τα κύρια στοιχεία του ξενοδοχείου, δηλαδή οι ιαματικές πηγές και η υπέροχη θέα, έχουν παραμείνει αναλλοίωτα.

Το ξενοδοχείο διαθέτει 37 δωμάτια, όλα διακοσμημένα σε παραδοσιακό ιαπωνικό στιλ.

