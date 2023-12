Γάζα: Σπάει ο δεσμός των αμάχων με την Χαμάς

“Είμαι ο Γιούσεφ Μαχμούντ Χαμάντ Αλ Μάνσι, πρώην υπουργός επικοινωνίας και στέγασης της Χαμάς. Κατέστρεψαν τη Λωρίδα της Γάζας“.

Ο Αλ Μάνσι, κάθεται ενώπιον της κάμερας, μπροστά από μια ισραηλινή σημαία, με τα λευκά μαλλιά και το στενά κομμένο μούσι του να αναδεικνύονται από ένα μειδίαμα. Καταφέρεται κατά του σημερινού επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ και τους υπαρχηγούς του, αυτούς που εξαπέλυσαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, “Οι άνθρωποι στη Γάζα λένε ότι ο Σινουάρ και η ομάδα του μας κατέστρεψαν – πρέπει να τους ξεφορτωθούμε”.

Το 14λεπτο βίντεο, μέρος της ισραηλινής προπαγανδιστικής εκστρατείας αναρτήθηκε αυτή την εβδομάδα χωρίς διευκρινίσεις από την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, ο Αλ Μάνσι συνελήφθη στη Γάζα στις 5 Δεκεμβρίου.

🚨 Breaking – Footage from the Shin Bet investigation of Former Minister of Communications in the Hamas government in Gaza

“A crazy group, led by Sinwar, did this.”

"They (Hamas) destroyed the Gaza Strip. Set her back 200 years…" pic.twitter.com/l8PG8AnVPA

