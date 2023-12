«Για να υποστηρίξουμε τον παλαιστινιακό λαό»: Οι αντάρτες Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Υεμένης

Την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου κρουζ στο εμπορικό δεξαμενόπλοιο Strinda ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, το σιιτικό κίνημα έχει συλλάβει πλοία ισραηλινών συμφερόντων, εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κι έστειλε drones να πλήξουν ισραηλινές πόλεις. Οι Χούθι θεωρούνται μέρος του ευθυγραμμισμένου με την Τεχεράνη «άξονα αντίστασης» που πλήττει ισραηλινά και αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή λόγω της σύρραξης.

Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός τους, οι αντάρτες Χούθι βρίσκονται πίσω από την πυραυλική επίθεση που δ΄πεχθηκε το δεξαμενόπλοιο με σημαία Νορβηγίας, το οποίο βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

«Για να υποστηρίξουμε τον καταπιεσμένο παλαιστινιακό λαό, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή, δολοφονικές επιθέσεις και πολιορκία στη Λωρίδα της Γάζας, και για να λάβουμε υπόψη τις εκκλήσεις του ελεύθερου λαού μας της Υεμένης, οι Ναυτικές Δυνάμεις της Υεμένης πραγματοποίησαν μια εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση κατά του MV Strinda», δήλωσε ο Yahiya Sarie, υποστηρίζοντας πως το πλοίο ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο και είχε προορισμό το Ισραήλ.

Houthis claim the Norweigan tanker Strinda was hit because it was carrying oil to Israel.

Here's where it was hit overnight by a cruise missile, while laden.

Per Marinetraffic, it loaded the oil in Singapore late November pic.twitter.com/guoYjEQk2X

