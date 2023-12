Υεμένη: Εμπορικό δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από πύραυλο κρουζ- Το αντιτορπιλικό USS Mason στην περιοχή

Δεξαμενόπλοιο πιστεύεται ότι καίγεται στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα μετά από επίθεση πιθανόν από τους σίιτες αντάρτες Χούθι.

Ειδικότερα, πύραυλος κρουζ που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, έπληξε το εμπορικό δεξαμενόπλοιο Strinda, προκαλώντας πυρκαγιά και ζημιές αλλά όχι θύματα, δήλωσαν στο Reuters δύο αξιωματούχοι της άμυνας των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Mason βρίσκεται στην περιοχή και παρέχει συνδρομή.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά τη Δευτέρα περίπου 15 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Μόκα της Υεμένης που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με την υπηρεσία Maritime Trade Operations του Ηνωμένου Βασιλείου, που διευθύνεται από το Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας (UKMTO). Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο βρισκόταν εντός του στενού Μπαμπ αλ Μάντεμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

Αργότερα η κεντρική διοίκηση του αμερικανικού στρατού, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ανέφερε: «Δεν υπήρχαν πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή τη στιγμή της επίθεσης, αλλά το (το αντιτορπιλικό του Ναυτικού των ΗΠΑ) USS MASON ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του M/T STRINDA και αυτή τη στιγμή παρέχει βοήθεια».

CENTCOM Statement on missile attack in the Bab-el-Mandeb

At around 4 p.m. EST on December 11, the Motor Tanker STRINDA was attacked by what is assessed to have been an Anti-Ship Cruise Missile (ASCM) launched from a Houthi controlled area of Yemen while passing through the… pic.twitter.com/OJDoubAU2D

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 12, 2023