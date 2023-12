Πολωνία: Και επίσημα πρωθυπουργός ο Ντόναλντ Τουσκ

Το πολωνικό κοινοβούλιο εξέλεξε τον Ντόναλντ Τουσκ, επικεφαλής του συνασπισμού των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, ως πρωθυπουργό της Πολωνίας.

Το Κοινοβούλιο απέρριψε νωρίτερα τη Δευτέρα την πρόταση για μια νέα κυβέρνηση από τους εθνικιστές λαϊκιστές υπό τον πρωθυπουργό Μοραβιέτσκι που βρίσκονται στην εξουσία από το 2015.

Έτσι, μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης από το Κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης, η Πολωνία αλλάζει κεφάλαιο προς μια νέα, φιλοευρωπαϊκή σελίδα.

Congratulations @donaldtusk on becoming Poland’s Prime Minister.

Your experience and strong commitment to our European values will be precious in forging a stronger Europe, for the benefit of the Polish people.

I look forward to working with you, starting with this week’s… pic.twitter.com/G3kSlrKcNc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2023