Η Βόρεια Κορέα, η Σουηδία και η μεγαλύτερη κλοπή αυτοκινήτων στην ιστορία

Έχει χαρακτηριστεί η μεγαλύτερη κλοπή αυτοκινήτων στην ιστορία. Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970, όταν η Βόρεια Κορέα παρήγγειλε 1.000 οχήματα από τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo.

Με τη σουηδική κυβέρνηση να είναι εγγυήτρια της συμφωνίας, η Βόρεια Κορέα παρέλαβε εκείνη την εποχή τα οχήματα Volvo 144. Η συμφωνία, το ύψος της οποίας ανερχόταν σε περίπου 70 εκατ. δολάρια, προέβλεπε επίσης την παράδοση ορισμένων βαρέων μηχανημάτων εξόρυξης, ενώ το 1975, η Σουηδία έγινε η πρώτη χώρα που ίδρυσε πρεσβεία στη Βόρεια Κορέα.

Ως εγγυήτρια, η σουηδική κυβέρνηση αποπλήρωσε τη Volvo για τα οχήματα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μισό αιώνα αργότερα, η Πιονγκγιάνκ δεν έχει καταβάλει ούτε ένα δολάριο στη Στοκχόλμη.

North Korea's debt to Sweden has grown over the years to a massive $322 million. Sweden still sends twice-yearly reminders to Pyongyang, but North Korea has never upheld its end of the agreement. pic.twitter.com/recDlaPvYm

— Time Capsule Tales (@timecaptales) December 10, 2023