«Όχι, δεν είναι ο Πόλεμος των Άστρων»: Βίντεο με τα τεθωρακισμένα Bradley εν δράσει στην Ουκρανία

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε βίντεο με τα αμερικανικά τεθωρακισμένα άρματα μάχης Bradley σε δράση κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Το βίντεο, διάρκειας 22 δευτερολέπτων, γυρίστηκε κοντά στην Αβντιβκά, στην ανατολική Ουκρανία, το φθινόπωρο. Στα πλάνα διακρίνεται το Bradley IFV να πυροβολεί κατά των ρωσικών θέσεων από μεγάλη απόσταση.

«Όχι, δεν είναι ο Πόλεμος των Άστρων», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο στη δημοσίευση της ανάρτησης στις 10 Δεκεμβρίου από τον λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας στο X. «Πρόκειται για ένα αμερικανικής κατασκευής Bradley IFV».

«Δεν υπάρχει χώρος για κατακτητές στην ουκρανική γη», έγραψε από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δημοσιεύοντας το βίντεο που τραβήχτηκε αρχικά από το United24media. «Το Bradley IFV βοηθά τον εχθρό να το καταλάβει αυτό όσο πιο γρήγορα γίνεται».

There is no place for occupiers in Ukrainian land!

Bradley IFV helps the enemy understand it as fast as possible.

📹: @United24media pic.twitter.com/UAGtOdpQrO

