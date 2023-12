Ο Σι ζήτησε από τους Ευρωπαίους να «εξαλείψουν παρεμβάσεις τρίτων»

Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, κάλεσε τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουν τη συνεργασία, την ώρα που οι Βρυξέλλες πιέζουν το Πεκίνο να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες του.

«Κίνα και Ε.Ε. θα πρέπει να είναι εταίροι σε μία αμοιβαία επωφελή συνεργασία, ενισχύοντας συνεχώς την αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη και επιδιώκοντας στρατηγικές συναινέσεις» τόνισε, υποδεχόμενος την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, στο Πεκίνο.

Ζήτησε επίσης οι δύο πλευρές να «εξαλείψουν κάθε είδους παρεμβάσεις τρίτων», όπως μετέδωσε η Κεντρική Τηλεόραση της Κίνας. Το σχόλιο αυτό δείχνει εμμέσως πλην σαφώς τις ΗΠΑ, που προσπαθούν να δέσουν στο άρμα τους ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ολλανδία για να σταματήσουν την Κίνα από το να αποκτήσει υψηλής τεχνολογίας ημιαγωγούς.

Η Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τη συζήτησή της με τον Σι «καλή και ειλικρινή» σε μια ανάρτηση στο X (πρώην Twitter). Συζήτησαν τις «κυριότερες προκλήσεις σε έναν κόσμο με αυξανόμενες γεωπολιτικές τριβές», είπε, προσθέτοντας ότι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις ανταλλαγές ανθρώπων με ανθρώπους και συμφώνησαν σε ένα κοινό ενδιαφέρον για «ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις».

Good and candid exchange with President Xi on the main challenges in a world with increasing geopolitical frictions. Managing our relations is a priority.

We agreed that we have a joint interest in balanced trade relations.

We also agreed to increase people2people exchanges.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2023