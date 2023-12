Οι δίδυμοι που αποκάλυψαν τη δράση του Ελ Τσάπο

Ο Μαργαρίτο Φλόρες και ο δίδυμος αδερφός του, Πέδρο, βρίσκονταν στο Σαπόπαν του Μεξικού, από όπου ετοιμάζονταν να καλέσουν τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν για να συζητήσουν για τη διακίνηση ενός φορτίου ναρκωτικών που μόλις είχαν παραλάβει.

Ο Πέδρο πάτησε το κουμπί καταγραφής. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δίδυμοι από διακινητές ναρκωτικών, έγιναν πλέον πληροφοριοδότες των αρχών, αποκαλύπτοντας στοιχεία που θα βοηθούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη του Ελ Τσάπο το 2019, ενός από τους πιο διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο.

«Αισθανθήκαμε ότι, πατώντας το κουμπί της ηχογράφησης, θα άλλαζε ο κόσμος της διακίνησης ναρκωτικών», είπε στο Reuters ο 42χρονος Μαργαρίτο Φλόρες, ο οποίος κάποτε, μαζί με τον αδερφό του, διοικούσε ένα δίκτυο διανομής ναρκωτικών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή του Σικάγο.

Σήμερα, ο 42χρονος βρίσκεται στην απέναντι όχθη και εργάζεται για την Dynamic Police Training (DPT), μια εταιρεία με έδρα το Ιλινόις που εκπαιδεύει ερευνητές, πράκτορες και αστυνομικούς.

Η εμπειρία του ως έμπορος ναρκωτικών έδωσε στην αστυνομία και τους ερευνητές μια εσωτερική άποψη για το πώς λειτουργούν μεγάλα δίκτυα ναρκωτικών και βοήθησε στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών για την εξάρθρωση των δικτύων τους, σύμφωνα με αξιωματικούς που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα κατάρτισης που προσφέρει η DPT.

Αυτό που φέρνει ο Φλόρες στο τραπέζι «είναι κάτι που δεν έχω ακούσει ποτέ εδώ και 30 χρόνια εκπαίδευσης. Είναι μια προοπτική που δεν είναι διαθέσιμη πουθενά», δήλωσε ο Κλιντ Τούλεν, ο οποίος εργάζεται σε μια ειδική ομάδα ναρκωτικών στην περιοχή του Σικάγο.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θα μπορούσε να καθίσει εδώ σήμερα και να καταλάβει το εμπόριο ναρκωτικών σε ΗΠΑ και Μεξικό, όπως έχω κάνει εγώ», είπε ο Φλόρες και πρόσθεσε: «Έζησα και τις δύο πλευρές του από κάθε άποψη».

Μεταξύ 2005 και 2008, ο Φλόρες και ο αδερφός ήταν υπεύθυνοι για ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ναρκωτικών στην ιστορία του Σικάγο. Κέρδισαν περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, σύμφωνα με έγγραφα των αρμόδιων αμερικανικών αρχών.

Αφού συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν, τα δύο αδέρφια συνεργάστηκαν με τις αμερικανικές αρχές, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση του Ελ Τσάπο. Για τη συνεργασία τους, τα δίδυμα αδέρφια αφέθηκαν ελεύθερα το 2020, πέντε χρόνια αφότου είχαν καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 14 ετών από ομοσπονδιακό δικαστήριο και 12 χρόνια αφότου είχαν τεθεί αρχικά υπό κράτηση.

Τον Σεπτέμβριο, ο Φλόρες συμμετείχε στο πρώτο του εκπαιδευτικό σεμινάριο στην κομητεία Κέιν, δυτικά του Σικάγο. Ακολούθησαν και άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια στις ΗΠΑ.

«Ήταν εκεί, το έκανε αυτό. Ξέρει πώς λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις. Ξέρει τι είναι κρίσιμο για την εξάρθρωσή τους», δήλωσε ο Τζέραμι Έλισον, ο οποίος ίδρυσε την Dynamic Police Training το 2022.

