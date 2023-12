ΕΕ: «Αυξημένος κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη»

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ίλβα Γιόχανσον έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

«Με τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την πόλωση που προκαλεί στην κοινωνία μας, με την επικείμενη εορταστική περίοδο, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος τρομοκρατικών επιθέσεων στην ΕΕ», σχολίασε η Γιόχανσον προσερχόμενη στη συνεδρίαση των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η κ. Γιόχανσον αναφέρθηκε στην επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το Σάββατο στο Παρίσι, από την οποία σκοτώθηκε ένας Γερμανός τουρίστας και τραυματίστηκαν δύο ακόμη άνθρωποι, αλλά και σε προηγούμενα περιστατικά.

My doorstep interview before today’s @EUCouncil meeting with

EU Home Affairs Ministers in Brussels.

➡️ Counterterrorism

➡️ EUvsChildSexualAbuse

➡️ MigrationEU

Watch interview here:

➡️ https://t.co/vpXQxythju pic.twitter.com/pug1nUV2Wr

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) December 5, 2023