ΕΕ: «Μπουρλότο» Όρμπαν στις συζητήσεις για την ένταξη της Ουκρανίας

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται έτοιμος αν όχι να εκτροχιάσει, σίγουρα να μην διευκολύνει, μια απόφαση για την έναρξη των συνομιλιών για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία πρόκειται να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αργότερα αυτόν τον Δεκέμβριο.

«Είναι σαφές ότι η πρόταση της Komisi;on για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι αβάσιμη και ανεπαρκώς προετοιμασμένη», έγραψε ο Όρμπαν στο X, πρώην Twitter.

«Δεν υπάρχει θέση για αυτό στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου!» πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο Όρμπαν αντιτάχθηκε κατηγορηματικά στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών τον Νοέμβριο.

Η Επιτροπή εκτίμησε ότι η κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να αντιστέκεται στην κλίμακας εισβολή της Ρωσίας, είχε σημειώσει αρκετή πρόοδο σε διάφορους τομείς και ιδίως στη διαφθορά ώστε να δικαιολογείται η έναρξη διαπραγματεύσεων.

Το επόμενο βήμα είναι οι ηγέτες της ΕΕ να εγκρίνουν ένα σχέδιο για την έναρξη των συνομιλιών από το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες στις 14 και 15 Δεκεμβρίου – εκτός αν ο Όρμπαν περάσει το δικό του.

Σε επιστολή που απέστειλε τον Νοέμβριο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Όρμπαν απαίτησε την αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ για την Ουκρανία και απείλησε να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα βέτο της Ουγγαρίας για να εμποδίσει την εκταμίευση της προγραμματισμένης βοήθειας ύψους 50 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, διαταράσσοντας τη σταθερή υποστήριξη του μπλοκ προς το Κίεβο.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023