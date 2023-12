Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 9:42 ώρα Ελλάδας στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή του κόλπου του Γκέμλικ στο νότιοανατολικό τμήμα της Θάλασσας του Μαρμαρά.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κωνσταντινούπολη, κυρίως στην ανατολική πλευρά, και στις γύρω περιοχές.

Η δόνηση σημειώθηκε 27 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Προύσας, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 8,98 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Σχολιάζοντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής και Πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, Δρ. Ευθύμης Λέκκας, ανέφερε ότι αυξάνεται η ανησυχία, αν και ο σεισμός δεν εκδηλώθηκε στο ρήγμα της Κωνσταντινούπολης αλλά σε ένα παράλληλο ρήγμα. «Είναι σε κομβικό σημείο αυτός ο σεισμός», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι είναι σε ένα κλάδο του ρήγματος που έσπασε και έδωσε τον σεισμό. Αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά ότι είναι ώριμο πλέον το ρήγμα να σπάσει.

Ερωτηθείς εάν μας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη, μη γνωρίζοντας σε ποια κατεύθυνση θα κινηθεί, ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι ο σημερινός σεισμός έχει ιδιαίτερη σημασία κυρίως για το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, αλλά όχι για την Ελλάδα. «Θα πρέπει να γίνει ο σεισμός στην Κωνσταντινούπολη και μετά να εκτιμήσουμε αν θα επηρεαστεί ο ελληνικός χώρος όπως επηρεάστηκε το 1999», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.

«Δεν σημαίνει ότι κάθε σεισμός που γίνεται κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στο δυτικό τμήμα του ρήγματος της Ανατολίας, θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο. Τον επηρέασε το 1999, αλλά τότε είχε συγκεκριμένα δυναμικά, γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Όταν ενεργοποιηθεί το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης, τότε θα δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ρήγματος ώστε να εξετάσουμε την πιθανότητα να επηρεάσει τον ελληνικό χώρο», πρόσθεσε, εκτιμώντας πως το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης θα ενεργοποιηθεί σίγουρα «γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι το μόνο από τα 12 του ρήγματος της Ανατολίας που δεν έχει ενεργοποιηθεί εδώ και 200-300 χρόνια».

Ο καθηγητής ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζουμε πότε θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο ρήγμα. «Όσο αργεί όμως, θα είναι μεγαλύτερος», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ένας σεισμός νότια της Κωνσταντινούπολης και ένας σεισμός της τάξεως των 7 βαθμών, θα έχει σίγουρα επιπτώσεις σε μεγάλο τμήμα της πόλης και στα μνημεία της, όπως η Αγια Σοφια καθώς έχει αυξημένη τρωτότητα.

