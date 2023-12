Ρωσία: Ο σύμμαχος του Πούτιν που πιστεύει ότι οι χώρες της Βαλτικής «θα έπεφταν σε 15 λεπτά»

Σε μια υποθετική μελλοντική σύγκρουση τα κράτη της Βαλτικής θα «έπεφταν» στη Μόσχα σε 15 λεπτά, σύμφωνα με σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μάθαμε για την δήλωσή του από την ιδρύτρια της ομάδας παρακολούθησης, Russian Media Monitor, Τζούλια Ντέιβις, η οποία δημοσίευσε απόσπασμα τηλεοπτικής εκπομπής του προπαγανδιστή του Κρεμλίνου και αναλυτή στα μέσα Βλαντίμιρ Σολοβιόφ, αναλυτή στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στην συγκεκριμένη εκπομπή ο Σολοβιόφ και οι καλεσμένοι του γιόρτασαν την υποτιθέμενη επέκταση της «αυτοκρατορίας» της χώρας.

«Οι σχολιαστές της κρατικής τηλεόρασης στην εκπομπή του Βλαντίμιρ Σολοβιόφ χάρηκαν που η ρωσική αυτοκρατορία επεκτείνεται και εξέφρασαν την έκπληξή τους για τους ”ανόητους” Δυτικούς που ακόμα δεν μπορούν να καταλάβουν τη σύγχρονη Ρωσία, η οποία ”τους νικάει εδώ και αιώνες”», έγραψε η Ντέιβις στην ανάρτησή της.

Μεταξύ των καλεσμένων της εκπομπής ήταν και ο Στανισλάβ Κράπιβνικ, ένας Ρωσοαμερικανός αναλυτής στρατιωτικών υποθέσεων που έχει υπηρετήσει στον στρατό των ΗΠΑ αλλά τη δεκαετία του ’90 αυτομόλησε στη Ρωσία. Κάποια στιγμή, ο Κράπιβνικ υπονόησε ότι τα κράτη της Βαλτικής (Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία), που ήταν εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, θα είναι ο επόμενος στόχος της Ρωσίας και ότι τότε θα «πέσουν» σε σύντομο χρονικό διάστημα.

State TV pundits on Vladimir Solovyov's show rejoiced that the Russian empire is expanding and expressed their amazement at the "stupid" Westerners who still can't figure out modern Russia, which has been "kicking their ass for centuries."https://t.co/tPhImLryEO

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) December 2, 2023