Ισραηλινός στρατός: Πάνω από 400 στόχοι επλήγησαν μετά τη λήξη της εκεχειρίας

Πάνω από 400 στόχους στη Λωρίδα της Γάζας έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις μετά τη λήξη της ανακωχής χθες, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς κυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα, τα πλήγματα αυτά προκάλεσαν τον θάνατον 240 ανθρώπων. Κατά την κυβέρνηση της Χαμάς, ακόμη 650 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε «εκατοντάδες αεροπορικές επιθέσεις, πλήγματα του πυροβολικού και βομβαρδισμούς από θαλάσσης, σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας». Όπως ανέφερε, ισραηλινές δυνάμεις «στοχοποίησαν κυρίως τη Χαν Γιουνίς, όπου δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν με τους κατοίκους τους μέσα σε αυτά».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός σε σημερινή ανακοίνωση ανέφερε ότι «έπληξε» με «μαχητικά αεροσκάφη πάνω από 50 στόχους στην περιοχή Χαν Γιουνίς».

Yesterday, Hamas violated the operational pause, and in response, the IDF resumed combat.

These are the latest IDF operational updates:

🔺Struck a total of over 400 terrorist targets in Gaza

🔺Struck over 50 targets in the area of Khan Yunis

🔺IAF fighter jets struck an…

— Israel Defense Forces (@IDF) December 2, 2023