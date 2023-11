Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ να λάβει υπόψιν της τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας

Στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας μίλησε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας πως «η ΕΕ οφείλει να λάβει υπόψιν τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας στον καθορισμό της μελλοντικής στρατηγικής της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας».

«Η στρατηγική μας μπορεί να είναι πλήρης μόνο όταν θα λάβει υπόψιν τις ανάγκες της Ουκρανίας και την βιομηχανική ικανότητα της Ουκρανίας», είπε προσθέτοντας ότι η Ουκρανία να πρέπει να ενταχθεί στα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Our Union was born as a peace project.

But peace requires security.

We must think again of our Union as a security project.

So that Europe can take strategic responsibility for its own future ↓ https://t.co/VExU3mAGRF

