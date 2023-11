Χέρνι Κίσινγκερ: Συλλυπητήρια μηνύματα από Σολτς, Πούτιν και την ευρωπαϊκή ηγεσία

Τον Χένρι Κίσινγκερ αποχαιρέτισαν πολιτικοί της διεθνούς κοινότητας.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς έπλεξε το εγκώμιο του πρώην ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, γεννημένου στη Γερμανία πρόσφυγα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

Ο Χένρι Κίσινγκερ , εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, απεβίωσε χθες, Τετάρτη, στην κατοικία του στο Κονέτικατ σε ηλικία 100 ετών.

«Ο Χένρι Κίσινγκερ διαμόρφωσε την αμερικανική εξωτερική πολιτική όσο λίγοι άλλοι. Η δέσμευσή του στη διατλαντική φιλία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία ήταν σημαντική και παρέμενε ανέκαθεν κοντά στη γερμανική πατρίδα του. Ο κόσμος χάνει ένα σπουδαίο διπλωμάτη», έγραψε σήμερα ο Σολτς σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κίσιντζερ γεννήθηκε σε μια εβραϊκή οικογένεια στο Φυρτ της Βαυαρίας ως Χάιντς Άλφρεντ Κίσιντζερ στις 27 Μαΐου 1923. Έφθασε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 15 ετών αφού η οικογένειά του διέφυγε από τους Ναζί το 1938. Αργότερα ανακάλυψε ότι 13 από τους συγγενείς του έχασαν τη ζωή τους στο Ολοκαύτωμα.

Στη διάρκεια των κυβερνήσεων των προέδρων Ρίτσαρντ Νίξον και Τζέραλντ Φορντ κυριάρχησε ως ένας από τους κορυφαίους υποστηρικτές της πολιτικής της ύφεσης – της άμβλυνσης των εντάσεων με τη Ρωσία. Επικριτές επισημαίνουν πως πολλές από τις νίκες αυτού του νομπελίστα της Ειρήνης ήταν βραχύβιες και πως ήταν βασικός πρωταγωνιστής στα παρασκήνια πολλών μηχανορραφιών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της υποστήριξης δικτατόρων από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ασία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε σήμερα τη μνήμη ενός «σοφού και οραματιστή κρατικού άνδρα».

«Το όνομα του Χένρι Κίσιντζερ είναι στενά δεμένο με μια πραγματιστική πολιτική η οποία επέτρεψε να φθάσουμε σε μια ύφεση των διεθνών εντάσεων και σε πολύ σημαντικές αμερικανοσοβιετικές συμφωνίες που συνέβαλαν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ασφάλειας», υπενθύμισε ο Πούτιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, σε συλλυπητήριο μήνυμα που απηύθυνε στη σύζυγο του εκλιπόντος.

«Είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω προσωπικά πολλές φορές μ’ αυτό το βαθύ, εξαιρετικό άνδρα και αναμφίβολα θα κρατήσω απ’ αυτόν την πιο ζεστή ανάμνηση», προσέθεσε.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον αμερικανικό λαό και την οικογένειά του για τον θάνατο του Χένρι Κίσινγκερ. Είχα το προνόμιο να συναντηθώ με τον Χένρι αρκετές φορές. Ένας ευγενικός άνθρωπος και ένα λαμπρό μυαλό που, επί εκατό χρόνια, διαμόρφωσε τις τύχες ορισμένων από τα σημαντικότερα γεγονότα του αιώνα.

Ένας στρατηγός με προσοχή στην παραμικρή λεπτομέρεια», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

My deepest condolences to the American people and family on the passing of Henry Kissinger.

I had the privilege to meet with Henry several times. A kind human and a brilliant mind who, over one hundred years, shaped the destinies of some of the most important events of the…

