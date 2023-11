Ιερουσαλήμ: 3 νεκροί από επίθεση με αυτόματο όπλο σε στάση λεωφορείου

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση με πυροβόλο όπλο σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας. Οι δύο δράστες «εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας και έναν περαστικό».

Όσον αφορά τα θύματα, πρόκειται για μια κοπέλα 24 ετών και μια γυναίκα 60 ετών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το τρίτο θύμα δεν είναι ακόμη γνωστές. Όσον αφορά στους δράστες, ήταν κάτοικοι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

#Palestine / #Israel 🇵🇸🇮🇱: Two gunmen carried out a shooting attack opened fire at the entrance of #Jerusalem/#Quds.

Two attackers and two Israeli were killed; seven Israelis were wounded.

The gunmen used a 5.56x45mm M16A1 pattern carbine and a Glock 19 Gen 4 pattern pistol. pic.twitter.com/xQoqkt2PsY

— War Noir (@war_noir) November 30, 2023