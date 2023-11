Κριμαία: «Μεγα-καταιγίδα» κατέστρεψε ρωσικές γραμμές άμυνας, σύμφωνα με τους Ουκρανούς

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, καθώς και περιοχές της νότιας Ρωσίας, με πόλεις και χωριά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η κακοκαιρία, την οποία ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν χαρακτηρίσει «καταιγίδα του αιώνα» και «μεγα-καταιγίδα», άρχισε να μαίνεται από χθες, Κυριακή, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Κατά το Newsweek, πρόκειται για την κακοκαιρία Bettina, η οποία κινήθηκε βορειοανατολικά μετά το πέρασμά της από την Ελλάδα.

Στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, όπου βρίσκονται τα τουριστικά θέρετρα Σότσι και Ανάπα, εκατοντάδες δένδρα και μεταλλικές κατασκευές παρασύρθηκαν από θυελλώδεις ανέμους κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας προκαλώντας τραυματισμούς, ανακοίνωσε η τοπική διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων.

Πλοία βρέθηκαν στο έλεος της θαλασσοταραχής, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν στις σιδηροδρομικές συνδέσεις. Η Κοινοπραξία του Πετρελαιαγωγού της Κασπίας ανακοίνωσε πως ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου και πως έστειλε τα πετρελαιοφόρα της σε καταφύγια εξαιτίας «εξαιρετικά δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών»: ριπές ανέμου ταχύτητας μέχρι και 24 μέτρων το δευτερόλεπτο και κύματα που φθάνουν σε ύψος τα 8 μέτρα.

Incredible footage of major coastal flooding and giant waves from Storm Bettina in Sochi, Russia along the Black Sea this morning.

Στην Κριμαία, η Μαύρη Θάλασσα πλημμύρισε αυτοκινητοδρόμους. Ο κυβερνήτης της Κριμαίας Σεργκέι Ακσιόνοφ κήρυξε αργία τη σημερινή ημέρα λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με κυβερνήτη της πόλης Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, οι μετεωρολογικές προγνώσεις δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές, καθώς σήμερα στην Κριμαία αναμένονται βροχή, χιόνι και ριπές ανέμου ταχύτητας μέχρι και 30 μέτρων το δευτερόλεπτο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ρωσικές παράκτιες αμυντικές γραμμές καταστράφηκαν λόγω της κακοκαιρίας.

Crimea was hit by a severe storm

Hurricane winds of up to 40 meters per second are ripping out trees and tearing off roofs. Many districts of Yevpatoria are flooded, and public transport has been halted in Sevastopol.

The storm has reached Russia: the strongest winds are raging…

